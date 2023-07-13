صحفى سودانى لـ «القاهرة الإخبارية» : الكلمة ستكون لمصر لإيقاف الحرب

وأضاف "السنوسى" فى حديثه لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنَّ قمة دول جوار السودان جاءت بعد فشل كل المفاوضات الدولية، لافتا إلى أن السودانيين يعولون كثيرا على مخرجات القمة، بحيث تكون مخرجاتها ملزمة.
وأوضح أنَّ الكلمة النهائية ستكون لمصر لإيقاف الحرب الدائرة فى السودان، إذ إن مصر وقفت على مسافة واحدة لكافة الأطراف المتحاربة فى السودان، ولم تسعَ سوى لمصالح الشعب السودانى.
وذكر أنَّ أكثر من 40% من إجمالى عدد النازحين من السودان توجهوا إلى مصر، وهو ما يؤكد أن الحمل الأثقل من تداعيات هذه الأزمة تحملته مصر.
واختتمت، اليوم الخميس، فعاليات قمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالب والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
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