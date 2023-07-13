مراسل القاهرة الإخبارية: السودانيون يضعون آمالا كثيرة على قمة دول الجوار

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أم درمان، إن السودانيين يضعون آمالا كثيرة على قمة دول جوار السودان التى عقدت بالعاصمة المصرية "القاهرة"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن السودانيين متأثرون بالحرب وتداعياتها.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أم درمان، خلال تصريحاته للقناة أن القمة تعد خطوة مهمة من أجل الحفاظ على وحدة الدولة السودانية.

وتابع أن القيادة المصرية اهتمت بانعقادها لتحسين الأوضاع الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الصراع القائم بالخرطوم التى تأثرت كثيرا بسبب النزاع.

ولفت إلى أن السودانيين يضعون آمالهم على القمة خاصة بعد فشل الهدن التى سعت لها بعض الدول ولم تنجح فى وقف الصراع، وتأمل الدولة السودانية فى أن تخرج القمة بوقف الصراع الذى تأثر منه السودانيون، معتمدين على العلاقات الوطيدة والمترابطة التى تجمع بين مصر والسودان.

وأوضح أن انهيار السودان بسبب الحرب قد يؤدى إلى حرب شاملة تطال كل دول الإقليم، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية على العالم، لذلك.

وشدد على أن بلاده رحبت بهذه القمة، كما أن الدولة السودانية تعول على الجوار المصرى، بسبب قوة العلاقات بين البلدين.