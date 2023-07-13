القاهرة الإخبارية.. بوتين: اقترح إعداد مشروع وطنى حول تشكيل اقتصاد البيانات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته، التى أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أمام منتدى تكنولوجيا المستقبل، أنه يقترح إعداد مشروع وطنى جديد حتى 2030 حول تشكيل الاقتصاد البيانات.

وتابع الرئيس الروسى، أن يقترح إعداد مشروع وطنى جديد حتى 2030 حول تشكيل اقتصاد البيانات، معلنا عن استئناف برامج المنح للباحثين ويوجه مجلس الوزراء بتخصيص التمويل اللازم حتى 2026.

وواصل: روسيا يجب أن تمتلك كفاءاتها الخاصة فى القطاعات الحيوية لتنمية اقتصادها.