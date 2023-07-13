أبو الغيط يؤكد محورية الدور العربى للخروج من الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط -فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أكدت فى كلمتى اليوم الخميس أمام مؤتمر ‎قمة دول جوار السودان المنعقد بالقاهرة، على محورية الدور العربى فى تهيئة سبل الخروج من الأزمة، كما عبرت مجدداً عن محددات الموقف العربى كما عكسته مخرجات اجتماعات مجلس ‎الجامعة العربية و‎قمة جدة".

وأضاف إن الموقف العربى حيال ‎الأزمة السودانية يقوم على ركائز رئيسية هى:

أولا: الحفاظ على مؤسسات ‎الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار فى أداء مهامها بشكل طبيعى وتجاوز الصعوبات التى تواجهها.

‏ثانيا: معارضة أى تدخل خارجى فى الشأن الداخلى السودانى، والتضامن الكامل مع ‎السودان فى صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.

ثالثا: دعم مسار ‎جدة الساعى إلى تحقيق شروط وقف إطلاق نار شامل ومستدام يسمح باستئناف العملية الانتقالية.

رابعا: التأكيد على أهمية دور ‎دول الجوار التى تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، وبالتالى فمن المهم أن تكون فى قلب عملية التنسيق والتعاون الجارية لإنهائها، وأن يكون هناك تفكير فى الاستمرار فى انعقاد قمم أخرى مشابهة اذا اقتضت التطورات ذلك.

‏خامسا: دعم مسار سياسى سودانى شامل لكل الأطياف السودانية، يحقق تطلعات الشعب السودانى فى السلام والأمن والتنمية، ويؤدى إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة القضايا الأساسية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح قطاع الأمن.

سادسا: رفض دعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة "كما جاء بالبيان الختامى لقمة جدة".

سابعا: الاستمرار فى التنسيق والتعاون بين ‎الجامعة العربية و‎الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى للمساهمة فى جهود علاج الأزمة على أساس احترام سيادة ‎السودان ووحدة أراضيه، والتأكيد على أهمية مشاركة الدولة السودانية فى المبادرات التى يجرى إطلاقها.

ثامنا: تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للوضع فى ‎السودان، وتكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية للحيلولة دون تدهور ‎الأمن الغذائى فى ‎السودان، وقد أطلقت ‎الجامعة العربية مبادرة عاجلة لإنقاذ ‎الموسم الزراعى السودانى، ويجرى حالياً بحث خطوات تنفيذها.