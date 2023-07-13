العالم اليوم - نوفاك: الشركات الروسية ستقرر خفض الإنتاج أو الصادرات بنفسها

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 07:20 مساءً - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الخميس، قوله إن الشركات الروسية ستقرر لنفسها إذا ما كانت ستخفض إنتاج النفط أو صادراته في أغسطس، لكن مهمة روسيا هي خفض الإمدادات للأسواق العالمية.

وقالت روسيا، إنها ستخفض صادرات النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، لكن لم توضح كيفية القيام بذلك.

وظهرت أيضا علامات متضاربة حول إذا ما كانت روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بنفس قدر خفض الصادرات.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله "ستقرر الشركات لنفسها كيفية تصرفها، سواء فيما يتعلق بتخفيض الصادرات أو تخفيض الإنتاج. لكن بشكل عام، المهمة هي تقليل الإمدادات إلى الأسواق العالمية".

وقامت روسيا في السابق بتقليص إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي تقريبا، بدءا من مارس حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف نوفاك أن روسيا، تبقي توقعاتها للإنتاج هذا العام بلا تغيير عند 515 مليون طن أو ما يعادل 10.3 مليون برميل يوميا.