القاهرة الإخبارية.. الهند توافق مبدئيا على شراء 3 غواصات فرنسية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اختار رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ليكون ضيف شرف العرض العسكرى السنوى بمناسبة العيد الوطنى فى 14 يوليو، الذى ستشارك فيه كتيبة هندية بـ 3 مقاتلات رافال.

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