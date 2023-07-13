تسعى لإنهاء أزمة السودان.. القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن قمة دول الجوار

جدة - نرمين السيد - دخان متصاعد وزخات من الرصاص واشتباكات لا تنتهى، هكذا بات المشهد فى السودان على مدى نحو 3 أشهر، رغم الهدنة الإنسانية والدعوات الإقليمية والدولية، التى أطلقت من أجل تغليب الحوار على أصوات المعارك المحتدمة بين الجيش السودانى والدعم السريع.

وتعالت التحذيرات الأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية منذ اللحظة الأولى، لاشتعال الموقف فى السودان، وهو ما دفع الأطراف الإقليمية إلى إطلاق دعوات التهدئة من أجل تخفيف معاناة المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

واستضافت مصر، اليوم، قمة دول جوار السودان، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة الراهنة بين الأطراف فى السودان لحقن دماء المدنيين، وبخاصة فى ظل اندلاع المعارك فى إقليم دارفور، ومخاوف دولية من تداعيات هذه المعارك على تأزم الأوضاع الإنسانية والصحية لسكان الإقليم.

قمة دول جوار السودان تمثل نقطة فارقة فى المحادثات من أجل تسوية الأزمة، حيث يرى مراقبون أن القمة هى الأولى من نوعها لاجتماع دول الجوار معا فى محاولة لإيقاف التصعيد، ما يسمح بتشكيل منصة للتفاهمات كونهم معنيين على نحو مباشر بالوضع القائم فى السودان، لذا تعول أطراف إقليمية ودولية على نتائج القمة فى فتح باب التفاهمات ووضع حد للتصعيد للتخفيف من وطأة معاناة السودانيين.