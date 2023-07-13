جدة - نرمين السيد - قال معتز الفحل قيادى بحزب الاتحاد الديمقراطى السودانى، عبر "القاهرة الإخبارية"، إن الاستقرار فى السودان مرتبط بوقف إطلاق النار والوصول إلى عملية سياسية شاملة تنتهى إلى حكومة تعمل على إنجاز مهام وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية وتفعيل دور مؤسسات الذى تعطل بسبب هذا الصراع.





وأضاف "الفحل"، فى مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصرى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيان الختامى لقمة دول جوار السودان كان له إيجابيات كثيرة، منه تأكيده على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضى السودان. وتابع القيادى بحزب الاتحاد الديمقراطى السودانى، أن دول الجوار متضررة، وبالتالى فإن استقرارها مرتبط بالسودان، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته بالقمة. ولفت إلى أن مشاركة دول الجوار بهذا الزخم وهذا الحضور المركز يعبر عن الدعم القارى لهذه القمة، كما شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو ما أكد على حضور نوعى ورمزى للدول العربية الصديقة والشقيقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيادى بحزب الاتحاد الديمقراطى: الاستقرار بالسودان مرتبط بوقف إطلاق النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.