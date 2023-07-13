العالم اليوم - ليلة تاريخية.. أنس جابر تذهل الحضور وتصل نهائي ويمبلدون

انتم الان تتابعون خبر ليلة تاريخية.. أنس جابر تذهل الحضور وتصل نهائي ويمبلدون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 08:18 مساءً - في ليلة تاريخية، قلبت التونسية أنس جابر تأخرها أمام المصنفة ثانية، أرينا سابالينكا، لتنتصر وتصل نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات.

وبعد أن تأخرت 6-7 في المجموعة الأولى، وبدت وكأنها في "طريق الوداع"، بعد تأخرها 2-4 في المجموعة الثانية، قلبت جابر الأمور على "المدمرة البيلاروسية" سابالينكا.

وانتصرت جابر 6-4 ثم 6-3، في الشوطين الثاني والثالث على التوالي، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.

ووقفت جماهير الملعب المركزي في ويمبلدون على أقدامهم، مع نهاية المباراة، لتحية جابر على أداء وصفه المتابعين "بالأسطوري".

وضربت جابر موعدا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في نهائي البطولة السبت المقبل.