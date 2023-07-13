العالم اليوم - تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. تعرف إلى المجموعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 08:18 مساءً - أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمسكيك، عن مواجهات "مقدور عليها" للمنتخبات العربية.

وأقيمت قرعة تصفيات إفريقيا في أبيدجان مساء الخميس، وحددت المجموعات التسع الأفريقية المؤهلة لكاٍ العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. نتائج القرعة: المجموعة الأولى: مصر – بوركينا فاسو – غينيا بيساو – سيراليون – إثيوبيا – جيبوتي. المجموعة الثانية: السنغال – كونغو الديمقراطية – موريتانيا – توغو – السودان – جنوب السودان. المجموعة الثالثة: نيجيريا – جنوب إفريقيا – بنين – زمبابوي – رواندا – ليسوتو. المجموعة الرابعة: الكاميرون – كيب فيردي – أنغولا – ليبيا – سوازيلاند – موريشيوس. المجموعة الخامسة: المغرب – زامبيا – الكونغو – تانزانيا – النيجر – إريتيريا. المجموعة السادسة: كوت ديفوار – غابون – كينيا – غامبيا – بوروندي – سيشيل. المجموعة السابعة: الجزائر – غينيا – أوغندا – موزمبيق – بوتسوانا – الصومال. المجموعة الثامنة: تونس – غينيا الاستوائية – ناميبيا – مالاوي – ليبيريا – ساو تومي وبرينسيبيه. المجموعة التاسعة: مالي – غانا – مدغشقر – إفريقيا الوسطى – جزر القمر – تشاد.

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