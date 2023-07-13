العالم اليوم - الجيش الأوكراني يؤكد تسلمه ذخائر عنقودية

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأوكراني يؤكد تسلمه ذخائر عنقودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 08:18 مساءً - وصلت الذخائر العنقودية الأميركية إلى كييف، بحسب ما أعلن مسؤول أوكراني، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الولايات المتحدة نيتها إمداد أوكرانيا بهذا السلاح المحرم دوليا.