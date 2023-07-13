عاجل- الحكومة السودانية ترحب بمخرجات قمة دول جوار المنعقدة بمصر

جدة - نرمين السيد - وتقدمت بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعوة واستضافة هذه القمة الهامة التى ترمى إلى استعادة الاستقرار والأمن فى ربوع بلادنا الحبيبة، أيضاً نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التى أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة.

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