صحفى سودانى لمبتدا: مصر لا تفرط فى بلادنا.. وقمة الجوار تؤكد احترام سيادتنا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى السودانى جمال عنقرة، إن قمة القاهرة لدول جوار السودان، أهم ما فيها أنها فى مصر، ومصر لا تفرط فى السودان، وهى الأقرب إلينا من دول العالم كلها أرضا وشعبا، ونحن الأقرب إليهم.





وأضاف فى تصريحات لمبتدا، أن قضايانا كلها مرتبطة ومتداخلة مع بعضها البعض، وكذلك مصالحنا ومخاوفنا، نأمن لهم، ويأمنون لنا، ونعرفهم ويعرفوننا، والمسؤولون المصريون منذ فجر ثورة يوليو 1952م، وحتى يومنا هذا سجلوا انحيازا إيجابيا، ونصرة فاعلة لكل قضايا ومواقف السودان. وتابع أن هناك توازنا واتزانا ظهر فى قمة دول الجوار بالقاهرة من المرتكزات الأساسية التى وضعتها لها الحكومة المصرية، والمتمثلة فى احترام إرادة الشعب السودانى، والوقف الشامل والمستدام لإطلاق النار، والحفاظ على مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان شأن داخلى، وقرارها يهم أهل السودان وحدهم، وعدم السماح للتدخلات الخارجية، والتنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة، وتلك كلها ثوابت ومرتكزات أساسية لا خلاف حولها.

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