عاجل- البحرين تعرب عن دعمها وتأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت البحرين، في بيان، نقلته قناة "إكسترا نيوز" : " البحرين تعرب عن تقديرها للجهود الدبلوماسية للرئيس السيسى فى احتضان قمة دول جوار السودان باعتبارها خطوة مهمة فى سياق المساعى الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمى شامل ومستدام للأزمة الراهنة".

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