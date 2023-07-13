عاجل- «إكسترا نيوز»: الأردن يرحب بالبيان الختامى لقمة دول جوار السودان

جدة - نرمين السيد - أفادت فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل فى خبر عاجل، عن ترحيب الأردن بالبيان الختامى الصادر عن قمة دول جوار السودان فى القاهرة.



جدة - نرمين السيد - أفادت فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل فى خبر عاجل، عن ترحيب الأردن بالبيان الختامى الصادر عن قمة دول جوار السودان فى القاهرة. ويؤكد الأردن دعمه لكافة الجهود المستهدفة لحل الأزمة السودانية، ويشيد بجهود مصر فى التنظيم والإعداد لقمة دول جوار السودان.

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