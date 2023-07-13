العالم اليوم - بوتين يلمح للانسحاب من اتفاق الحبوب إذا لم تلبى مطالب روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 09:22 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا قد تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى حين تفي الأطراف الأخرى بوعودها.

إلا أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، بحسب وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

ومن المقرر أن ينقضي أجل الاتفاق، الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، يوم الاثنين المقبل.

وهددت موسكو مرارا بعدم تمديد الاتفاق بسبب بعض جوانب التطبيق التي تؤثر على الصادرات الروسية.

وقال بوتين في تصريحات للتلفزيون الحكومي إن روسيا على تواصل مع الأمم المتحدة حول هذه المسألة، لكنه أضاف أنه لم يطلع على رسالة موجهة إليه من الأمين العام للأمم المتحدة تقترح حلا وسطا لإنقاذ الاتفاق.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، إن المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في الجهود الرامية إلى تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

وأضاف أن التكتل منفتح على "استكشاف جميع الحلول التي تساهم" في ضمان استمرار ذلك.