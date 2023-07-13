القاهرة الإخبارية.. بوتين يحذر من انضمام أوكرانيا للناتو

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى، إن عضوية أوكرانيا فى الناتو ستخلق مزيدا من التوتر العالمى.

ويضغط الرئيس الأوكرانى على الجانب الأوروبى لأخذ قرار سريع بشأن ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبى حيث يحقق هذا الانضمام الحماية الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا فى المستقبل.

وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قد قال أمس الأربعاء، إن الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن إنهاؤها سريعا عن طريق انسحاب روسيا من حدود أوكرانيا والاعتراف بحدودها، مبينا أنه توجد حاليا فرصة لتغيير العالم إلى الأفضل.

وأضاف «بايدن»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء: «روسيا ترتكب انتهاكات ضد الأوكرانيين، والناتو يلعب دورا هاما فى حماية أعضائه، كما أن السويد ستنضم قريبا لحلف الناتو، وبوتين يسعى لجرنا إلى الحرب، ولكننا حرصنا على جاهزية الناتو الدفاعية، وبذلنا مجهودا كبيرا لمنع اندلاع الأزمة، وبوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أمام الناتو، ووحدتنا لن تنكسر، وملتزمون بدعم أوكرانيا ولن نتوقف عن ذلك».