رئيس البرلمان العربى يرحب بنتائج قمة دول جوار السودان فى مصر

جدة - نرمين السيد - رحب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بمخرجات قمة دول جوار السودان، التى عقدت اليوم فى القاهرة، مشيدًا فى الوقت ذاته بالبيان الختامى للقمة والذى ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والذى تضمن التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية.





وأكد "العسومى" دعم البرلمان العربى لكافة الجهود العربية التى تهدف إلى الحفاظ على الدولة السودانية ووقف نزيف الدم السودانى، مثمنًا توقيت انعقاد هذه القمة، ومشددا على أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد هذه القمة المهمة فى هذا التوقيت المناسب والمحورى، يعكس دور مصر الريادى والمحورى فى التعامل مع الأزمات التى تحدق بالمنطقة وخاصة الأزمة السودانية الراهنة والتى تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف بين الجميع للخروج من هذا النفق المظلم. وأشاد رئيس البرلمان العربى بجهود جمهورية مصر العربية فى التنظيم والإعداد لهذه القمة، متطلعًا أنَّ تساهم بشكل كبير فى تجاوز الأزمة الراهنة ووقف الصراع الدائر فى السودان بما يلبى طموحات وتطلعات الشعب السودانى ويحافظ على مقدرات ووحدة الدولة السودانية.

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