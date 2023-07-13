العالم اليوم - جنرال أميركي: زعيم فاغنر لن يظهر مرة أخرى

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 10:19 مساءً - قال جنرال أميركي متقاعد إن زعيم مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، لن يظهر مرة أخرى علنا، بعد التمرد القصير الذي نفذه في روسيا الشهر الماضي.

وفي مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية، ذكر قائد القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية سابقا، الجنرال روبرت أبرامز، أن مصير بريغوجين قد يكون:

تمت تصفيته على أيدي الأمن الروسي.

أو جرى وضعه في أحد السجون.

أو إخفاؤه في مكان ما.

وفي كل الأحوال، فإن بريغوجين لن يظهر على الملأ مرة أخرى في روسيا على الأغلب، وفق الجنرال الأميركي.

وصرّح أبرامز: "اعتقد أنه سواء جرى إخفاؤه أو إرساله إلى أحد السجون أو تم التعامل معه بطريقة أخرى، فأشك أننا سنراه مرة أخرى".

وعندما سئل الجنرال الأميركي ما إذا كان يعتقد أن بريغوجين حي، أجابه: "شخصيا اعتقد ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه في سجن في مكان ما".

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن زعيم "فاغنر" غادر روسيا إلى بيلاروسيا بعد فشل محاولة التمرد في يونيو الماضي، لكنه لم يظهر على الملأ.

في المقابل، يقول الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن قائد فاغنر، ليس في بلاده إنما في مدينة بطرسبرغ بروسيا.