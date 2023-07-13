أسامة السعيد لمبتدا: انعقاد قمة دول جوار السودان نجاح للدبلوماسية المصرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث فى الشأن الدولى، إن انعقاد قمة دول جوار السودان، فى حد ذاته، يعتبر نجاحا دبلوماسيا كبيرا لمصر، وذلك لجمع هذا العدد، بهذا المستوى من التمثيل رفيع المستوى، لقادة هذه الدول، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السودانية.





وأضاف الدكتور أسامة السعيد، فى تصريح لمبتدا، أن قمة دول جوار السودان يعتبر فى حد ذاته نجاحا للدبلوماسية المصرية، وتأكيدا لقدرة الدولة المصرية على إدارة الوضع والأزمات فى المنطقة، وحشد الجهود الإقليمية والدولية من أجل نشر السلام، ونشر السلام فى المنطقة، ومواجهة الملفات الحيوية أو الأزمات الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتابع أن مصر طورت رؤية واضحة تنم عن إدراك عميق للأوضاع فى السودان، مشيرا إلى أن مصر ربما هى الطرف الوحيد فى المنطقة، المؤهل لقيادة هذا الجهد بهذا المستوى، لحسم وإنهاء الأزمة السودانية المحتدمة ووقف هذا الاقتتال الداخلى.

وواصل: كما أن مصر لديها رؤية واضحة تعتمد على تغليب المصالح الوطنية السودانية مع منع أية تدخلات خارجية، والحرص على وحدة وسلامة الأراضى والمؤسسات السودانية، وذلك يتضح بشكل مباشر من خلال الدعم المصرى للأطراف الرسمية للدولة السودانية وعدم دعم الميليشيات وهذا يكسب الدور المصرى قيمة كبيرة ومصداقية عالية لدى كل الأطراف.

واستكمل: أعتقد أن الترحيب السودانى الكبير قبل حتى انعقاد القمة وترحيب الأطراف السودانية المختلفة من خلال متحدثين القوى السياسية أو الجيش الوطنى السودانى أو حتى بعض مستشارى ميليشيا الدعم السريع، فيما يتعلق بدور مصر، وإشادتهم بدورها، ينم عن ثقة من قبل القوى السودانية المختلفة والأطراف السودانية المتعددة للدور المصرى الكبير، ولحرص مصر على وحدة وسلامة الأراضى والشعب والمؤسسات السودانية.

وأشار إلى أن الطرح الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، خلال القمة يعكس حكمة كبيرة وفهم لمجريات الأوضاع وأيضا يعكس تجاوبا مع رؤى متباينة ومتعددة لدول الجوار، موضحا أن تشكيل آلية تنفيذية من وزراء الخارجية مسألة مهمة للغاية، لأن كل المبادرات تقريبا التى طرحت سابقا، لم تكن بها آلية تنفيذية بل فقط دعوة لوقف إطلاق النار أو دعوات لدخول المساعدات الإنسانية، لكن هذه ربما هى المرة الأولى التى نشهد مبادرة بهذا التكامل والعمق والدقة البالغة فى صياغة كل كلمة، بما يعبر عن الصالح السودانى وبما يعبر عن توافق الدول الأعضاء.

ويرى الباحث فى الشأن الدولى، أن هذه القمة لن يكون تأثيرها فقط إيجابى على الأزمة السودانية، ولكن أيضا يمكن أن تؤسس لدبلوماسية إفريقية وعربية فاعلة، لحل العديد من الأزمات المعقدة والمتشابكة، وبناء على هذه الأطر الإقليمية للدول ذات المصلحة، والتى تتجرد من اعتبارات المصالح الخاصة وتنحاز لأولويات حل الأزمات والصراعات، بما يؤدى إلى نشر الاستقرار وحماية الأمن الإقليمى.

وأشار إلى أن هذه القمة ستؤسس لآلية إقليمية جديدة لحل الأزمات والمشكلات، وأن مصر ستكون هى اللاعب الأهم فى مثل هذا النوع من المبادرات الإقليمية لحل المشكلات المستعصية فى الإقليم.

واختتم: وهذا يجيد ويضاعف من قيمة وحجم الدور المصرى المعروف تاريخيا بأن مصر دائما قوة للسلام قوة لحفاظ وحماية الأمن والسلم فى المنطقة وفى العالم.