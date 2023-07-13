القاهرة الإخبارية- الدعم السريع يرحب بالبيان الختامى لقمة دول الجوار فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد الدعم السريع فى البيان الذى نقلته القاهرة الإخبارية، أنَّ القمة جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية لتبنى الحل الشامل كأساس لمعالجة الأزمة السودانية، ومستعدون للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج من أجل التوصل إلى حل جذرى للأزمة.

كما رحبت حكومة السودان بمخرجات قمة دول جوار السودان التى انعقدت، اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالقاهرة.

وتقدمت بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعوة واستضافة هذه القمة الهامة التى ترمى إلى استعادة الاستقرار والأمن فى ربوع بلادنا الحبيبة، أيضاً نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التى أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة.