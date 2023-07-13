العالم اليوم - الدوري المصري.. الأهلي يقسو على الزمالك برباعية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 11:17 مساءً - حسم الأهلي المصري "ديربي القاهرة"، وانتصر على الزمالك برباعية كبيرة، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023.

وحافظ الأهلي على سجله "دون هزيمة" في الدوري المصري، بعد الانتصار 4-1 على الزمالك مساء الخميس.

سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 2 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية في شباك محمد صبحي.

وأضاف الشحات الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد صبحي.

وسجل التونسي علي معلول ثلاثية المارد الأحمر في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وقلص أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح الزمالك بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 67 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا بعد العودة إلي تقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR.

وحسم محمد شريف اللقاء للأهلي، بهدف رابع، في الدقيقة 94.

وكان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه قبل 5 جولات من نهاية رحلته في المسابقة.