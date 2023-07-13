العالم اليوم - نظام تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. وفرص العرب بالتأهل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يوليو 2023 11:17 مساءً - أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عن مواجهات "مقبولة" بالنسبة إلى المنتخبات العربية صاحبة التصنيف الأول، على رؤوس المجموعات، و"صعبة" بالنسبة لمنتخبات أقل تصنيفا مثل ليبيا والسودان وموريتانيا والصومال لابتعادهم عن التصنيف الأول.

قرعة المونديال أقيمت في كوت ديفوار نظرا لاستضافتها الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتشهد على نظام جديد يطبق لأول مرة بعدما تم زيادة عدد مقاعد القارة الإفريقية إلى 9 في كأس العالم القادم.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا بتنظيم مشترك، وتضم 48 منتخبا للمرة الأولى، ما سمح لكل منتخبات القارة الـ54 بالمشاركة في التصفيات.

نظام التأهل

تصفيات إفريقيا تقام عن طريق المجموعات.

تم تقسيم المنتخبات إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني، تتأهل لخوض الملحق العالمي مع القارات الأخرى ليتأهل منتخب واحد في النهاية.

فرص العرب

جاءت مصر في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، حيث يعد الفراعنة هم الأوفر حظا للعبور إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم.

ووقع السودان في المجموعة الثانية في تحدي صعب مع السنغال بطل إفريقيا، والكونغو الديموقراطية وموريتانيا وتوغو وجنوب السودان.

المجموعة الرابعة التي جاءت الكاميرون على رأسها، ضمت المنتخب الليبي في تحدي صعب مع أنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

المنتخب المغربي جاء على رأس المجموعة الخامسة مع زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

وضمت المجموعة السابعة الجزائر والصومال مع منتخبات غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا.

المنتخب التونسي جاء في المجموعة الثامنة مع غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي.

فرص ذهبية