القاهرة الإخبارية.. حكومة نتنياهو وجهت الجيش بتجميد النشاط الأمنى فى جنين

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجهت الجيش بتجميد النشاط الأمنى الاستباقى فى مدينة جنين، وفقا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الخارجية المصرية، أصدرت بيانا فى وقت سابق، أدانت فيه بأشد العبارات اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين، كما رفضت بشكل كامل الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية.

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