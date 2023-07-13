جدة - نرمين السيد - علق مبارك أردول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير، على البيان الختامى لقمة دول جوار السودان التى عقدت فى مصر، اليوم الخميس، قائلًا إنها مهمة للغاية لإنهاء الصراع والحرب فى السودان التى يدفع ثمنها السودانيون.





وأضاف "أردول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدول التى شاركت فى القمة متأثرة تأثر مباشر بالأزمة فى السودان، سواء كان أمنيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا. وتابع أن المبادرة التى قدمتها القاهرة بمؤتمر دول الجوار، جمعت الأطراف الفاعلة والتى تمتلك زمام المبادرة ووسائل لتصل بالأطراف إلى نقاط اتفاق وتوافق. أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير، أنه لا خيار للسودان والسودانيين والأطراف المختلفة، إلا أن يكونوا جزءًا من أى مجهود يقبل به الزعماء وشعوب دول الجوار مجتمعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساء dmc- مبارك أردول: قمة دول الجوار السودانى مهمة لإنهاء الصراع «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.