العالم اليوم - سوريا تسمح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات عبر تركيا لستة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 12:22 صباحاً - منحت الحكومة السورية موافقة للأمم المتحدة لاستخدام معبر حدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

وكتب بسام الصباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن الخميس اطلعت عليها رويترز يقول إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سوريا تسمح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات عبر تركيا لستة أشهر .. في رعاية الله وحفظة