العالم اليوم - أسعار النفط عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 12:22 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، الخميس، لتصل إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ثلاثة أشهر بعدما أشارت بيانات التضخم الأميركية إلى أن أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم تقترب من بلوغ ذروتها.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقدر طفيف في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين في ظل استمرار تراجع التضخم.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك إن البيانات تسببت في انخفاض مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 مما ساعد على تعزيز أسعار النفط.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 81.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 81.57 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.14 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 76.89 دولار.

ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 77.13 دولار وهو الأعلى منذ 26 أبريل.

ومن شأن تراجع الدولار جعل سعر النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق في أونادا إن أسعار النفط قفزت أكثر من 11 بالمئة في أسبوعين، مضيفا أن السبب الرئيسي في ذلك هو تخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا.