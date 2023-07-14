العالم اليوم - بورصة "وول ستريت" تواصل مكاسبها بعد بيانات أسعار المنتجين

انتم الان تتابعون خبر بورصة "وول ستريت" تواصل مكاسبها بعد بيانات أسعار المنتجين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 12:22 صباحاً - واصلت الأسهم الأميركية مكاسبها الأخيرة وأغلقت على ارتفاع، الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن الزيادة السنوية في تضخم أسعار المنتجين الأميركيين كانت الأصغر فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وقدمت البيانات المزيد من المؤشرات على أن ضغوط التضخم آخذة في الانحسار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأميركيين سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين.

وساعدت البيانات في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

تحركات الأسعار

وفقا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بواقع 37.73 نقطة، أو بنسبة 0.84 بالمئة ليغلق عند 4509.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 219.35 نقطة أو بنسبة 1.58 بالمئة إلى 14138.31 نقطة.

وصعد مؤشر ​​"داو جونز" الصناعي 44.48 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 34391.91 نقطة.

ومن أبرز الرابحين اليوم مؤشر شركات تصنيع الرقائق الأميركية إذ قفز سهم شركة إنفيديا إلى مستوى قياسي ولامس سهم شركة فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى له منذ يناير 2022.