العالم اليوم - لهذا السبب.. الهند تدرس حظر صادرات معظم أنواع الأرز

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. الهند تدرس حظر صادرات معظم أنواع الأرز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 12:22 صباحاً - تدرس الهند، وهي من أكبر الدول المُصدّرة للأرز في العالم، حظر تصدير معظم أنواع الأرز، في خطوة قد تؤدي إلى رفع أسعار الأرز العالمية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي، عودة ظاهرة الطقس المضطرب المخيفة، المعروفة باسم "ظاهرة النينو"، والتي تحدث بشكل طبيعي كل بضع سنوات، حيث من المرجح أن تؤدي إلى تزايد موجات الحرارة والجفاف والفيضانات.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، الخميس، بأن الحكومة الهندية تناقش حاليًّا خطة لحظر تصدير جميع أنواع الأرز غير البسمتي، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات تريد تجنب مخاطر حدوث مزيد من التضخم قبيل إجراء الانتخابات.

ومن المتوقع أن يؤثر حظر التصدير على نحو 80 بالمئة من صادرات الأرز الهندية.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار الأرز في الهند، إلا أنها تخاطر بارتفاع الأسعار العالمية بقدر أكبر.

ويعد الأرز غذاءً أساسيًّا لنحو نصف سكان العالم، حيث تستهلك آسيا نحو 90 بالمئة من الإمدادات العالمية.