الخارجية السودانية: بيان قمة دول الجوار يحترم سيادة السودان

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية السودانية عن عميق ترحيبها بالبيان الختامى الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي انعقدت بدعوة كريمة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسى





وثمنت ما تضمنه البيان الذى نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" بما فى ذلك التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة اراضيه. وقالت الخارجية السودانية، إنَّ الدول التى شاركت فى مبادرة لقاهرة هى أكثر الدول التى تعلم ظروف وأوضاع السودان، ولذلك جاء بيانها الختامى متوازنًا ولم يتضمن أى إشار سالبة تمس بسيادة السودان.

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