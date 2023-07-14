مراسل «القاهرة الإخبارية»: ارتياح كبير فى السودان بمخرجات قمة دول الجوار

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن قمة دول جوار السودان وجدت ارتياحا كبيرا لدى السودانيين، وبخاصة أنها جمعت معظم دول الجوار، وناقشت الأزمة التى تعيشها البلاد، لافتا إلى أن القمة دعت إلى الوقف الفورى لإطلاق النار، عبر معظم المتحدثين الذين شاركوا فيها.





وأضاف "إبراهيم"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد عبدالرحمن مقدم برنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب دمرت المنازل والكثير من ممتلكات المواطنين، وبالتالى، فإن الحكومة السودانية أصدرت بيانا ورحبت فيه بمخرجات هذه القمة التى استضافتها مصر. وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القمة شخصت الأزمة التى تعيشها البلاد، لافتا إلى أن الدول المشاركة فى القمة لها تأثير كبير، حيث إن مصر وهى الدولة المستضيفة للقمة مؤهلة لطى صفحة الحرب التى تعيشها الخرطوم، باعتبار أن مصر والسودان لديهما ارتباط قديم وعلاقات أزلية، ومن ثم، فإن المزاج السودانى والمصرى واحد وسيكون التأثير كبير من الجانب المصرى على ما يحدث فى السودان.

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