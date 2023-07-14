العالم اليوم - وسام بن يدر يخضع للتحقيق بتهمة "الاغتصاب"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 02:18 صباحاً - يخضع مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا لكرة القدم وسام بن يدر للتحقيق بتهمة الاغتصاب، وفق ما أفاد المدعي العام في نيس وكالة فرانس برس الخميس.

وقعت الحادثة المزعومة الاثنين في بلدة بوسولاي شمال موناكو.

وأكد المدعي العام كزافييه بونوم "وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين"، مضيفًا "لا نعرف من هو الشخص الثاني".

وحسب إذاعة فرانس أنفو، اتهمت امرأتان تتراوح أعمارهما بين 19 و20 عامًا، بن يدر وشقيقه الأصغر "بإرغامهما على ممارسة الجنس" بعد قضاء ليلة سويًا.

وشارك بن يدر البالغ من العمر 32 عامًا آخر مرة مع منتخب فرنسا في يونيو 2022 وكان حاضرًا في وقت سابق من هذا الشهر في تدريبات موناكو التمهيدية للموسم الجديد.

في أبريل الماضي، أدين وسام بن يدر بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة تواجده مع إشبيلية وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 133798 يورو (149753 دولارًا).