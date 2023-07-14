بوتين: النخب الحاكمة فى بعض الدول نظمت حصارا تكنولوجيا على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب بوتين، أمس الخميس، عن أهمية بناء التعاون العلمى والتكنولوجى الدولى رغم الظروف الصعبة التى تواجهها بلاده نتيجة الحصار الذى يفرضه بعض البلدان والنخب الحاكمة، مشيرًا إلى أن هذا الحصار يعتبر تحديًا لروسيا لبناء قدراتها والتعاون الدولى فى مجالات العلم والتكنولوجيا.
وأضاف "كما تعلمون الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يشكل تهديدات خطيرة على الأمن القومى الروسى ويضعف ويُفقد البلاد سيادتها"، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن بلاده تعتزم توسيع التعاون المتكافئ والتحالفات العلمية مع الدول الأخرى.
وتابع الرئيس الروسى "أن الاقتصاد الروسى والخدمات الاجتماعية فى بلادنا يجب أن ينتقلا إلى مبادئ عمل نوعية جديدة"، مؤكدا أن بلاده لا تستسلم وستمضى قدما بطريقها دون أن تنعزل عن العالم.
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