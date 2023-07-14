روس أتوم: روسيا لديها معلومات حول خطط كييف لضرب محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أكد أليكسى ليخاتشيوف، مدير عام مؤسسة شركة الطاقة الذرية الروسية "روس أتوم"، أمس الخميس، أن روسيا تمتلك معلومات حول خطط السلطات الأوكرانية لشن هجوم على محطة زابوريجيا النووية.





وقال ليخاتشوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن المعلومات الاستخباراتية لدى الجيش الروسى تفيد بأن سلطات كييف تقوم بالتحضير لمثل هذا الهجوم، لافتا إلى أنه مع قيام الجانب الأوكرانى بالتحضير لقصف مدفعى لهذه المحطة، تم ضخ معلومات مضللة زعمت بأن روسيا تعتزم تفجيرها. وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ساهمت فى دحض مزاعم سلطات كييف، مشيرا إلى أن أربعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضى المحطة يفحصون مختلف المبانى، وتوصلوا إلى استنتاج دقيق تماما بأنه لا توجد فى المحطة أى علامات تدل على تفخيخها.

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