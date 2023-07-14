حزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل أوكرانيا من هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما جاء على الموقع الرسمى لحكومة ألمانيا الفيدرالية، تشمل المساعدات؛ مركبات قتال مصفحة وبعض المدافع الذاتية المضادة للطائرات من طراز "GEPARD" وقدرات هندسية عسكرية ومعدات حماية ومعدات خاصة، وغيرها من الأسلحة والمعدات بهدف تعزيز الاستعداد القتالى والقدرة على البقاء.
كما زودت ألمانيا نظام الدفاع الجوى الأوكرانى بعشر وحدات قيادة إطلاق النار وعشر قطع من معدات التصويب بالليزر.
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