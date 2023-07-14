بوتين يوجه رسالة نارية إلى خصومه: روسيا لن تستسلم

جدة - نرمين السيد - وأعلن بوتين خلال كلمة أمام منتدى "تكنولوجيا المستقبل"، أمس الخميس، أن روسيا ستسير فى طريقها المختار، مؤكدًا أنها لن تعزل نفسها عن بقية العالم.

وقال: "يعول خصومنا على أننا سوف نتراجع ونستسلم، ولكن هذا لن يحصل"، مشددًا على أن بلاده ستمضى قدمًا إلى الأمام فى طريقها الخاص دون أن تنعزل عن أحد، وأضاف: "نحن نرد على التحديات الخارجية برفع نوعية وفاعلية عملنا بنشر الحرية".

واتهم الرئيس الروسى، النخب الحاكمة فى بعض الدول بفرض حصار تكنولوجى على بلاده، وقال: "اعتقد أنه من المهم الحديث عن كيفية بناء عملنا على مستوى الدولة وكيف نبنى تعاونًا علميًا وتكنولوجيًا دوليًا فى ظروف الحصار الفعلى المعلن ضد روسيا، والذى نظمته على الأرجح السلطات والنخب الحاكمة لبعض البلدان".

وتابع بوتين: "كما تعلمون أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يشكل تهديدات خطيرة على الأمن القومى الروسى ويضعف ويُفقد البلاد سيادتها"، مشيرًا إلى أن بلاده تعتزم توسيع التعاون المتكافئ والتحالفات العلمية مع الدول الأخرى.

وأوضح أنه يتعين نقل الاقتصاد الروسى والخدمات الاجتماعية فى بلاده إلى مبادئ عمل نوعية جديدة، مؤكدًا أن بلاده لن تستسلم وستمضى قدمًا بطريقها دون أن تنعزل عن العالم.