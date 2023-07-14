العالم اليوم - انفجار صاروخ وكالة الفضاء اليابانية خلال اختبار للمحرك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 06:22 صباحاً - أفادت عدة تقارير إعلامية بأن الصاروخ إبسيلون إس التابع لوكالة الفضاء اليابانية انفجر خلال اختبار لمحركه في موقع نوشيرو للتجارب بشمال اليابان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن الصاروخ انفجر بعد دقيقة واحدة من اختبار المرحلة الثانية من تشغيل المحرك. ونقلت كيودو عن وكالة الفضاء اليابانية القول إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في موقع الاختبار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انفجار صاروخ وكالة الفضاء اليابانية خلال اختبار للمحرك .. في رعاية الله وحفظة