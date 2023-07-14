المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر فى التماس يطالب بـ عزل نتنياهو

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا القرار بعد اتهامه بانتهاك اتفاقية "تناقض المصالح" التى وقع عليها والتزامه بعدم التدخل فى خطة "الإصلاح القضائى" التى تهدف إلى ضعف سلطة القضاء.

ووفقًا للالتماس، الذى قدمته حركة الاحتجاج "حِصن الديمقراطية"، فإن نتنياهو خرق قرار المحكمة العليا الذى سمح له بتولى منصبه رغم تقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية ضده، شريطة أن يلتزم باتفاق تناقض مصالح يمنعه من التعامل مع جهاز القضاء.

ويستند الملتمسون إلى رسالة المستشارة القضائية للحكومة، جالى بهاراف ميارا، التى أبلغت المحكمة العليا فى إطار إجراءات ضد تحقير المحكمة بأن نتنياهو خرق القيود المفروضة عليه بموجب القانون بسبب وجوده فى حالة تناقض مصالح، وكذلك على إثر حقيقة أن نتنياهو صرّح علنًا، من خلال مذكرة قدمها إلى المحكمة، بأنه يعتزم التدخل فى "الإصلاح القضائى" من خلال خرق القيود التى تسرى عليه.

وكان نتنياهو قد أعلن، فى مارس الماضى، أنه "سيدخل إلى الحدث" ويبدأ فى التعامل مع "الإصلاح القضائى"، إثر ذلك بعثت المستشارة القضائية رسالة إلى نتنياهو، كتبت فيها أن "تصريحك وأى عملية تنفذها خلافا لما هو مذكور (فى اتفاق تناقض المصالح) هو غير قانونى وموبوء بتناقض مصالح".

وأضافت أن على نتنياهو "الامتناع عن القيام بأى عمل يثير تخوف من وجود تناقض مصالح بين مصالحه الشخصية المتعلقة بالإجراء الجنائى وبين منصبه كرئيس حكومة".

إلا أن المحكمة العليا ردت بعد عدة أيام التماسًا طالب بعزل نتنياهو من خلال إجراء "التعذر عن القيام بمهامه"، وبررت المحكمة قرارها فى حينه بأن قرارًا كهذا "بعيد المدى" ولأن الملتمسين لم يتوجهوا إلى نتنياهو قبل تقديم الالتماس.