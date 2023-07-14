العالم اليوم - أميركا.. جريمة قتل ثالثة تودي بحياة يمني في غضون أسبوع

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. جريمة قتل ثالثة تودي بحياة يمني في غضون أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 07:20 صباحاً - قُتل مواطن يمني الخميس خلال عملية سطو مسلحة استهدفت محلا تجاريا يعمل فيه في ولاية مشيغن، في ثالث جريمة قتل من نوعها تطال مواطنين يمنيين في الولايات المتحدة الأميركية.

ووفق مصادر يمنية فإن المواطن اليمني الذي قتل بعملية السطو يدعى عمر معوضة.

وجاءت هذه الحادثة بعد مقتل المسن اليمني حمود الصايدي، السبت الماضي، في أحد شوارع في مدينة كوينز بولاية نيويورك.

وأفاد مواطنون يمنيون في ولاية المسيسبي بأن المواطن اليمني رياض فاضل لقي مصرعه بعد إصابته بعدة طلقات من قبل رجل أميركي أثناء عمله في محل تجاري الجمعة الماضية.

الشيخ الصايدي وحلم العودة

وبحسب مصادر يمنية فإن الصايدي قتل بعد خروجه من صلاة الظهر في أحد شوارع كوينز، برصاص مسلح كان على متن دراجة نارية.

وألقت الشرطة القبض على المتهم بقتل الصايدي. ونقلت نيويورك تايمز عن الشرطة التي وجهت اتهاما للقاتل توماس أبرو، 25 عاما، من بروكلين، بقتل الصايدي.

وحسب الصحيفة فقد جاء الصايدي إلى الولايات المتحدة من صنعاء اليمن في عام 1962، بحثا عن "حياة جديدة"، حسبما قال ابنه أحمد، في مقابلة الأحد الماضي.

وعاش أولاً في كاليفورنيا، حيث عمل في مزرعة، ثم انتقل إلى مدينة نيويورك، وافتتح عدة متاجر "سوبرماركت"، وفقًا لعائلته.

تقاعد من عمله في العقارات منذ 10 سنوات. كان يحلم بالعودة ذات يوم إلى قرية جبلية صغيرة نشأ فيها وكان يخطط لرحلة العودة إلى اليمن في 17 يوليو القادم.