جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن العقوبات التى فُرضت على روسيا ساهمت فى تفاقم الأوضاع فى أسواق الغذاء والطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن روسيا غير مسؤولة عن هذا التدهور.





وقال بوتين فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن الغرب استخدم العقوبات ضد روسيا كأداة سياسية فى تفاقم الوضع فى أسواق الغذاء والطاقة العالمية. وأشار إلى أن موسكو ستفكر فى تمديد صفقة الحبوب، مبينا أنه لا يزال أمامها بضعة أيام لذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: العقوبات ضد روسيا أسهمت فى سوء الأوضاع بأسواق الغذاء العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.