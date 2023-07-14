«هيثرو» يشهد أعلى معدل جرائم بين مطارات بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أظهرت الإحصاءات الرسمية للجرائم فى المطارات البريطانية أن مطار هيثرو فى لندن سجل أعلى عدد من الجرائم المرتكبة فى أى مطار بريطانى خلال العام الماضى، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية.





وأظهرت الاحصائيات التى حصلت عليها شركة "جيت لايسنسيد" الأمنية أنه تم ارتكاب ما مجموعه 2494 جريمة فى مطار هيثرو فى عام 2022.

لكن وجد أن مطار لوتون لديه أعلى معدل جريمة بشكل عام فى أى مطار فى العاصمة عند تعديل عدد الركاب، حيث تم ارتكاب 7.2 جريمة لكل 100 ألف مسافر. ومع ذلك، كان عدد الجرائم الإجمالية "959" أقل بكثير من مطار هيثرو.

كان المطار الوحيد الذى سجل معدل أعلى هو مطار هامبرسايد، حيث بلغ إجمالى عدد الجرائم 9.7 جريمة لكل 100 ألف مسافر.

وتم الحصول على البيانات من خلال طلبات بمقتضى حرية المعلومات من قوات الشرطة فى جميع أنحاء البلاد.

ووجد أن مطار "ليدز برادفورد" لديه أقل معدل جريمة بشكل عام، حيث بلغ 0.2 جريمة لكل 100.000 مسافر.

وشهد مطار هيثرو زيادة بنسبة 124 فى المائة فى الجريمة من عام 2021 إلى عام 2022، لكن من المرجح أن تكون الأرقام مشوهة بسبب جائحة كوفيد 19، الذى أدى إلى توقف معظم أماكن السفر الدولى فى مساحات شاسعة من عام 2021.

كما شهد مطار "لندن سيتى" أكبر ارتفاع فى الجريمة مقارنة بأى مطار فى العاصمة خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 296 فى المائة.

كانت جرائم السرقة هى أكثر الجرائم التى تم الإبلاغ عنها فى العام الماضى "2891"، تليها جرائم متنوعة ضد المجتمع "1821"، والتى تشمل جرائم مثل تخطى الكفالة أو القيادة الخطرة. وجاءت جرائم العنف فى المرتبة الثالثة بين الجرائم المبلغ عنها "555".