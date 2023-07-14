بريطانيا توجه دعوة إلى روسيا.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أطلقت نائبة السفير البريطانى لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ديردرى براون، نداءً إلى روسيا لتجديد مبادرة حبوب البحر الأسود ووقف التهديدات التى تعرض الأمن الغذائى العالمى للخطر.





وقالت الدبلوماسية البريطانية -خلال اجتماع المنظمة وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية- "تدين المملكة المتحدة الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية الروسية ضد كييف، والتى عرضت المدنيين للخطر".

وأضافت "أود أن أركز بيانى اليوم على مبادرة حبوب البحر الأسود، كانت أوكرانيا واحدة من أكبر المصدرين الزراعيين فى العالم ، حيث كانت تطعم ما يصل إلى 400 مليون شخص على مستوى العالم، ولم يهدد الغزو الروسى الشامل غير المبرر الأمن الغذائى لأوكرانيا بشكل كبير فحسب بل عرّض الملايين حول العالم لخطر الجوع نظرا للهجوم على البنية التحتية الزراعية وإغلاق الموانئ ونهبت الحبوب الأوكرانية ومع ذلك ، استعاد الأمل عندما توسطت الأمم المتحدة فى صفقة مكنت شحنات الحبوب من مغادرة أوكرانيا وتوقيع مبادرة حبوب البحر الأسود فى يوليو 2022".

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تجديد المبادرة فى 17 يوليو الجارى، داعية روسيا للتعاون مع جميع الأطراف لضمان استمرار المبادرة فى مساعدة السكان الأكثر ضعفاً على مستوى العالم.

وأشارت إلى إنه فى حال عدم تجديد المبادرة ، فلن يصل نحو 24 مليون طن من المواد الغذائية بما فى ذلك من حصاد أوكرانيا القادم ، إلى الأسواق العالمية خلال العام المقبل، وطالبت روسيا بالتوقف عن ممارسة ألعاب الأمن الغذائى العالمى.

وقالت براون "ستواصل المملكة المتحدة ، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولى الأوسع ، دعم أولئك الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء العالمية، وسنواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادى لمن هم فى أمس الحاجة إليه فى أوكرانيا".