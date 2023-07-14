روسيا: لم نتخذ القرار بعد بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إنه لا يزال هناك وقت لصياغة القرار النهائى بشأن مشاركة روسيا فى اتفاق تصدير الحبوب. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن أن موسكو ستفكر فى تمديد صفقة الحبوب، مبينًا أنه لا يزال أمامها بضعة أيام لذلك، مشددًا على أن موسكو لن تمدد صفقة الحبوب إلا بعد تنفيذ ما يخصها فى الاتفاق.

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