العالم اليوم - اليمن.. تنظيم القاعدة يتبنى هجوما في أبين

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. تنظيم القاعدة يتبنى هجوما في أبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يوليو 2023 08:17 صباحاً - أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن مسؤوليته عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال تنظيم القاعدة في نشرة إعلامية صادرة عن ما يسمى بـ "مؤسسة الملاحم"، وهي الذراع الدعائي للتنظيم في اليمن، إن عناصر التنظيم استهدفوا آلية عسكرية تابعة للقوات الجنوبية بعبوة ناسفة في منطقة مودية.

وأشارت النشرة إلى أن الاستهداف أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان مصدر عسكري قد أعلن في وقت سابق مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات اللواء الخامس دعم وإسناد، بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر القاعدة على الطريق الرئيسي في مديرية مودية شرقي أبين.

وتزايدات الهجمات الإرهابية على القوات الجنوبية من بعد انطلاق عملية "سهام الشرق" التي تستهدف العناصر والخلايا النائمة في محافظتي أبين وشبوة ضمن عمليات مكافحة الإرهاب في جنوب البلاد.