البنتاجون: شحنات الذخائر العنقودية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة، فى بيان نُقل عنها عبر قناة "الحرة الأمريكية"، إلى وصول شحنات من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بالفعل. وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن دبابات "أبرامز" حال وصولها إلى أوكرانيا ستحدث فارقا فى أرض المعركة.

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