حرس الحدود الأوكرانية: روسيا تسحب وحداتها العسكرية من هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، قال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أندرى ديمتشينكو، فى البيان: "الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت السيطرة الكاملة، لم يتم تسجيل إنشاء المجموعة الهجومية المطلوبة التى ستكون جاهزة لتنفيذ الهجوم من أراضى بيلاروسيا".

وأضاف "لا توجد حركة لمعدات أو أفراد عسكريين، لم يتم رصد أى تجمعات هجومية روسية داخل أراضى بيلاروسيا، فى غضون ذلك، تدرك القوات الأوكرانية وجود تهديد محتمل إضافى ومستعدة باستمرار للعمل".

وأكد ديمشينكو أن وحدات المخابرات الأوكرانية بما فى ذلك وحدات حرس الحدود الحكومية تراقب عن كثب كل ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود، وأن عدد القوات الروسية المتبقية داخل أراضى بيلاروسيا قد انخفض بشكل كبير وهذا يشير إلى أن روسيا تسحب وحداتها العسكرية من بيلاروسيا.

وفى وقت سابق، تراوح عدد القوات الروسية المنتشرة فى بيلاروسيا بين 10 آلاف و11 ألف جندى.