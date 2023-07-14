إصابة 3 فلسطينيين فى اعتداءات لمستوطنين فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابا أصيب فى وجهه خلال مواجهات فى بلدة "كوبر" الواقعة شمال غرب محافظة رام الله بوسط الضفة، مع عشرات المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الجنوبية من البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأضافت المصادر أن سكان البلدة تصدوا لمستوطنين اقتحموا البلدة -من مستوطنات مجاورة- بهدف العودة إلى بؤرة استيطانية تمكن أهالى البلدة من إخراجهم منها قبل عدة أيام.

وفى مُحافظة قليلية الواقعة شمال غرب الضفة، أصيب فلسطينيان فى اعتداء لمستوطنين من مستوطنة " كارنى شمرون" الذين اقتحموا تجمع "عرب الخولى" بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على سكانه بالحجارة وأضرم المُستوطنون النار فى أحد المنازل البدائية بالتجمع المذكور.

ويتعرض تجمع "عرب الخولى" لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف تهجير سكانه، وهو مُحاط بعدة مستوطنات وهى "معالى شمرون" من الشمال، والبؤرة الاستيطانية "ايلمتان" من الشرق، و"نوفييم" و"يكير"، و"عمانوئيل"، و"كارنى شومرون" من الجنوب.