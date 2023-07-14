بايدن يأمر بنشر 3 آلاف من قوات الاحتياط الأمريكى فى أوروبا

ووفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض، يتيح هذا الأمر لوزير الدفاع ووزير الأمن الداخلى بأن يرسلوا وحدات الخدمة النشطة والأفراد المعينين فى الاحتياط المختار، أو أى عضو فى الاحتياط الفردى المعين كوحدات منفصلة، بحسب الاحتياج.
ووفقًا للأمر، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة 3000 عضو فى أى وقت، مع حد أقصى لـ450 عضوًا من الاحتياط الفردى.
تأتى هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا لمدة خمسة أيام، حيث زار المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا، بهدف إظهار قوة التحالف الدولى ردًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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