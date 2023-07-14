بايدن يأمر بنشر 3 آلاف من قوات الاحتياط الأمريكى فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمرًا بنشر 3000 عسكرى احتياطى فى أوروبا، لتعزيز قوات بلاده المشاركة فى عملية "الوفاء الأطلسى"، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "سبوتنيك".





ووفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض، يتيح هذا الأمر لوزير الدفاع ووزير الأمن الداخلى بأن يرسلوا وحدات الخدمة النشطة والأفراد المعينين فى الاحتياط المختار، أو أى عضو فى الاحتياط الفردى المعين كوحدات منفصلة، بحسب الاحتياج.

ووفقًا للأمر، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة 3000 عضو فى أى وقت، مع حد أقصى لـ450 عضوًا من الاحتياط الفردى.

تأتى هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا لمدة خمسة أيام، حيث زار المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا، بهدف إظهار قوة التحالف الدولى ردًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.