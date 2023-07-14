بايدن: نواصل مساعينا مع روسيا لـ الإفراج عن جيرشكوفيتش

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تزال تمارس الضغط على روسيا للإفراج عن المراسل الصحفى إيفان جيرشكوفيتش الذى يعمل فى صحيفة "وول ستريت جورنال" والذى يحتجزها، مبديا استعداد زاشنطن للتبادل الأسرى لضمان حريته، وذلك وفقًا لما نشرته الصحيفة.





جاءت تصريحات بايدن، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفى فى هلسنكى، عندما طلب منه تحديث على جهود إدارته فيما يتعلق بجيرشكوفيتش. وقالت شقيقة الصحفى المحتجز إيفان جيرشكوفيتش، دانييلا جيرشكوفيتش، نريد لجميع الأمريكيين المحتجزين ظلما أن يعودوا إلى ديارهم. جاءت تصريحات شقيقة جيرشكوفيتش خلال ظهورها الأول فى حدث إعلامى فى نادى الصحافة الوطنى فى واشنطن. وقالت دانييلا: "قلوبنا مع أى أسرة تتعامل مع شيء من هذا القبيل"، و"ما يزال الأمر يبدو غير واقعى فى بعض الأحيان. نحن نحاول فقط أن نبذل كل ما فى وسعنا، والبقاء أقوياء ومحاولة تسليط الضوء على حالة إيفان".

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