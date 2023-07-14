إصابة 4 فلسطينيين فى اعتداء شنه المستوطنون على تجمع جنوبى قلقيلية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 4 إصابات وصلت إلى مستشفى قلقيلية الحكومى جراء اعتداء المستوطنين عليهم فى بلدة "كفر ثلث"، بينها إصابتان بحالة خطيرة، تمثلت فى كسور بالجمجمة والوجه، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب الوكالة، اقتحم مستوطنون من مستوطنة " كارنى شمرون" تجمع "عرب الخولى" شرق بلدة كفر ثلث جنوبى قلقيلية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، واعتدوا على سكانه بالحجارة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين، كما أضرموا النار فى "بركس".

ويتعرض تجمع "عرب الخولى" لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف تهجير سكانه، إذ أنه محاط بعدة مستوطنات، هى: "معالى شمرون" من الشمال، والبؤرة الاستيطانية "ايلمتان" من الشرق، و"نوفييم" و"يكير"، و"عمانوئيل"، و"كارنى شومرون" من الجنوب.